Лавров рассказал о плюсах возможной мирной конференции с участием Москвы и Киева

Россия видит в идее возможного созыва мирной международной конференции по решению украинского конфликта, в которой участвовали бы и Москва, и Киев, потенциальное продолжение попыток Китая создать все условия для выхода из этого кризиса, рассказал РИА "Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается идеи своевременного созыва международной мирной конференции, которая обеспечивала бы равноправное участие России и Украины и обсуждение всех имеющихся мирных инициатив, то расцениваем её как продолжение усилий Пекина по созданию условий для урегулирования украинского кризиса", — сообщил министр.

По его словам, Москва разделяет позицию о том, что прежде всего необходимо устранить первопричины конфликта, обеспечить законные интересы всех сторон с последующим выходом на договорённости на основе принципа равной и неделимой безопасности. При этом Лавров подчеркнул, что это предполагает уважение сложившихся реалий на земле и отражение волю проживающих там людей.

Министр обратил внимание, что Россия очень ценит конструктивную позицию Китая в вопросе украинского кризиса. Лавров напомнил, что в апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости снижать градус напряжённости, чтобы установить мир и обеспечить стабильность. Он выразил надежду, что на Западе и на Украине придут к верным выводам.