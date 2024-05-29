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Регион
29 мая, 17:53

Лавров призвал страны Юга не ехать на швейцарский саммит по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Глобального Юга не посещать саммит по Украине, проведение которого планируется в июне в Швейцарии, подчеркнув, что им не стоит поддаваться давлению со стороны Вашингтона. Об этом российский дипломат заявил на круглом столе в Дипломатической академии.

"Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в "саммите мира", который организуется в Швейцарии с 15 по 16 июня", — сообщила пресс-служба МИД РФ.

Лавров также отметил, что цель конференции состоит в том, чтобы не решить конфликт дипломатическим путём, а выдвинуть условия, которые заведомо неприемлемы для нашей страны.

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Как сообщал Life.ru, в Бюргенштоке запланирован саммит по Украине, на который уже отказались ехать ряд мировых лидеров, среди них, например, президенты США, ЮАР и Бразилии. При этом Россию на саммит даже не пригласили. "Мирная конференция" нужна Зеленскому для давления на РФ, как признавался он сам. В поисках крупного игрока Киев даже пытался завлечь на саммит Северную Корею. Однако в Кремле полагают, что без Москвы даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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