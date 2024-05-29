Лавров призвал страны Юга не ехать на швейцарский саммит по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Глобального Юга не посещать саммит по Украине, проведение которого планируется в июне в Швейцарии, подчеркнув, что им не стоит поддаваться давлению со стороны Вашингтона. Об этом российский дипломат заявил на круглом столе в Дипломатической академии.

"Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в "саммите мира", который организуется в Швейцарии с 15 по 16 июня", — сообщила пресс-служба МИД РФ.