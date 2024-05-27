МИД Китая объяснил, что не так с "мирным саммитом" Зеленского
Спикер МИД Китая Нин выступила за мирный саммит, признаваемый и РФ, и Украиной
Китай выступает за проведение мирного саммита по Украине, итоги которого будут признавать и Москва, и Киев. Такое заявление сделала в понедельник, 27 мая, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат напомнила, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции вокруг ситуации на Украине. По её словам, КНР продолжает настаивать на заключении мира и проведении переговоров.
"Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив", — подчеркнула Нин.
Ранее Владимир Зеленский пригласил лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на предстоящий в Швейцарии так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств. Однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе — лидер США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.
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