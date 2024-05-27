МИД Китая объяснил, что не так с "мирным саммитом" Зеленского

Китай выступает за проведение мирного саммита по Украине, итоги которого будут признавать и Москва, и Киев. Такое заявление сделала в понедельник, 27 мая, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат напомнила, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции вокруг ситуации на Украине. По её словам, КНР продолжает настаивать на заключении мира и проведении переговоров.