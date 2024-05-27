Спрогнозирована реакция Си Цзиньпина на видео Зеленского с призывом приехать в Швейцарию

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на инициированный киевским режимом так называемый "саммит мира" в Швейцарии даже после видеообращения к нему Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель Sky News Джон Спаркс.

По словам журналиста, китайский лидер чётко дал понять, что украинский конфликт не имеет к нему никакого отношения. И видеообращение Зеленского, как считает обозреватель, вряд ли изменит ситуацию.

Помимо того, Спаркс отметил, что подобные украинские пиар-акции уже потеряли влияние и на ближайших союзников Незалежной, не говоря даже обо всём остальном мире. Аналитик убеждён, что в настоящее время даже президент Соединённых Штатов Джо Байден не прислушается к призыву Киева, потому что перестал ценить "красивые" кадры с Зеленским.