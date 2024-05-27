Спрогнозирована реакция Си Цзиньпина на видео Зеленского с призывом приехать в Швейцарию
Sky News: Си Цзиньпин не поедет в Швейцарию после видеоприглашения Зеленского
Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на инициированный киевским режимом так называемый "саммит мира" в Швейцарии даже после видеообращения к нему Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель Sky News Джон Спаркс.
По словам журналиста, китайский лидер чётко дал понять, что украинский конфликт не имеет к нему никакого отношения. И видеообращение Зеленского, как считает обозреватель, вряд ли изменит ситуацию.
Помимо того, Спаркс отметил, что подобные украинские пиар-акции уже потеряли влияние и на ближайших союзников Незалежной, не говоря даже обо всём остальном мире. Аналитик убеждён, что в настоящее время даже президент Соединённых Штатов Джо Байден не прислушается к призыву Киева, потому что перестал ценить "красивые" кадры с Зеленским.
"Горячая президентская кампания сделала помощь Украине ключевым спорным вопросом, и Белый дом, возможно, уже придумывает, как вести пропаганду без Зеленского", — подытожил Спаркс.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский пригласил лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на предстоящий в Швейцарии так называемый "саммит мира" по Украине. По его словам, Киев подтверждает присутствие на этом мероприятии более 80 государств. Однако многие мировые лидеры уже отказались от участия в саммите, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Так, среди них Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
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