Китай не поедет на "мирный саммит" Зеленского без России

Китай не отправит делегацию на "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, который стартует уже 15 июня в швейцарском Бюргенштоке. Такой информацией с агентством Reuters поделились несколько источников в Поднебесной.

Приглашение было отклонено из-за невыполнения организаторами встречи условий, на которых настаивал Пекин. В частности, КНР требовала равного участия в саммите всех сторон кризиса, а Москва так и не была приглашена.