Китай не поедет на "мирный саммит" Зеленского без России
Reuters: Китай отказался от участия в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии
Китай не отправит делегацию на "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, который стартует уже 15 июня в швейцарском Бюргенштоке. Такой информацией с агентством Reuters поделились несколько источников в Поднебесной.
Приглашение было отклонено из-за невыполнения организаторами встречи условий, на которых настаивал Пекин. В частности, КНР требовала равного участия в саммите всех сторон кризиса, а Москва так и не была приглашена.
"На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что невыполненные условия включают признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений", — уточнили в агентстве.
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