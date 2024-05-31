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31 мая, 03:53

Китай не поедет на "мирный саммит" Зеленского без России

Reuters: Китай отказался от участия в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии

Китай не отправит делегацию на "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта, который стартует уже 15 июня в швейцарском Бюргенштоке. Такой информацией с агентством Reuters поделились несколько источников в Поднебесной.

Приглашение было отклонено из-за невыполнения организаторами встречи условий, на которых настаивал Пекин. В частности, КНР требовала равного участия в саммите всех сторон кризиса, а Москва так и не была приглашена.

"На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что невыполненные условия включают признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений", — уточнили в агентстве.

МИД Китая объяснил, что не так с "мирным саммитом" Зеленского
МИД Китая объяснил, что не так с "мирным саммитом" Зеленского

Ранее от участия в двухдневной встрече отказались президент США Джо Байден, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва и глава ЮАР Сирил Рамафоса. Предстоящий провал саммита разозлил Владимира Зеленского, который начал оскорблять союзников.

Обложка ©

Unsplash / Brian Matangelo

Илья Пушкарев
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