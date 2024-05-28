Зеленский осмелился предъявить Байдену за решение не ехать на его "мирный саммит"
Зеленский назвал "не очень сильным" решение Байдена пропустить "мирный саммит"
Владимир Зеленский назвал "не очень сильным" решение Байдена пропустить "мирный саммит" в Швейцарии. Обложка © AP / TASS
Потерявший легитимность Владимир Зеленский назвал "не очень сильным" решение президента США Джо Байдена пропустить "мирный саммит" в Швейцарии. Об этом он заявил в Брюсселе, где сегодня состоится процедура подписания соглашения о безопасности с премьером Бельгии.
"При всём уважении решение не присутствовать я считаю не очень сильным. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США", — сказал Зеленский.
Он добавил, что по-прежнему не знает, кто из должностных лиц будет представлять США на этом мероприятии.
Напомним, что Зеленский лично приглашал Байдена на предстоящий в Швейцарии так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе лидер США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие. Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз готовит новый мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии. А вот на нём как раз предполагается присутствие представителей России.