Зеленский осмелился предъявить Байдену за решение не ехать на его "мирный саммит"

Потерявший легитимность Владимир Зеленский назвал "не очень сильным" решение президента США Джо Байдена пропустить "мирный саммит" в Швейцарии. Об этом он заявил в Брюсселе, где сегодня состоится процедура подписания соглашения о безопасности с премьером Бельгии.

"При всём уважении решение не присутствовать я считаю не очень сильным. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США", — сказал Зеленский.