СМИ узнали, что Европа готовит новый саммит по Украине. На этот раз с участием России
Bloomberg: ЕС хочет провести в Саудовской Аравии саммит по Украине с участием РФ
Евросоюз стремится продвинуться от "мирного саммита" по Украине в Швейцарии, на котором не будет России, к встрече в Саудовской Аравии осенью — уже с участием российской делегации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников.
Видимо, ЕС расстраивает тот факт, что Индия и Бразилия могут отправить на швейцарскую конференцию чиновников низкого ранга, а Китай — всего одного высокопоставленного представителя. Также ряд мировых лидеров уже отказался от участия.
Напомним, что скоро — 15–16 июня — в Швейцарии пройдёт так называемый саммит мира по Украине. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств. Однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе — лидер США Джо Байден, глава Китая Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Владимиру Зеленскому даже пришлось записывать для них отдельное "приглашение". В ответ Пекин заявил, что выступает за проведение мирного саммита по Украине, итоги которого будут признавать и Москва, и Киев.
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