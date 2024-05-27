СМИ узнали, что Европа готовит новый саммит по Украине. На этот раз с участием России

Евросоюз стремится продвинуться от "мирного саммита" по Украине в Швейцарии, на котором не будет России, к встрече в Саудовской Аравии осенью — уже с участием российской делегации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников.