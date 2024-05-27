В Госдуме поставили точку в любых попытках обсудить "мир на Украине" без участия России

"Мирные инициативы" Владимира Зеленского, которые станут предметом обсуждения в Швейцарии, ни к чему не приведут, потому что в этом процессе не задействована российская сторона. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в Кремле готовы к обсуждению мирного процесса, но только с участием Москвы.