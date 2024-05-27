В Госдуме поставили точку в любых попытках обсудить "мир на Украине" без участия России
Депутат Госдумы Чепа: Мирные инициативы по Украине абсурдны без участия России
"Мирные инициативы" Владимира Зеленского, которые станут предметом обсуждения в Швейцарии, ни к чему не приведут, потому что в этом процессе не задействована российская сторона. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в Кремле готовы к обсуждению мирного процесса, но только с участием Москвы.
"Такие переговоры абсурдны без участия России, и даже Байден пока заявил, что не собирается присутствовать на этих якобы переговорах. Однако обсуждение должно быть, мы об этом говорили начиная с 2014 года, мы всё время стремились к этому", — приводит слова политика Lenta.ru.
Напомним, что Зеленский пригласил лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на предстоящий в Швейцарии так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств. Однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе лидер США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие. Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз готовит новый мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии. А вот на нём как раз предполагается присутствие представителей России.
Life.ru