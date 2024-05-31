Песков счёл бессмысленными попытки без РФ урегулировать конфликт на Украине

Попытки урегулировать конфликт на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Китая пропустить грядущую конференцию по "формуле мира" Владимира Зеленского в Швейцарии.

"Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением", — сказал он.