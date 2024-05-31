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31 мая, 10:25

Песков счёл бессмысленными попытки без РФ урегулировать конфликт на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Попытки урегулировать конфликт на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Китая пропустить грядущую конференцию по "формуле мира" Владимира Зеленского в Швейцарии.

"Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением", — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва разделяет подход Пекина, с самого начала заявлявшего об абсолютной бесперспективности подобных форматов.

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Напомним, уже 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдёт "саммит мира" по Украине, в котором, как утверждается, примут участие более 80 государств, но не Россия. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, однако в Пекине отказались от присутствия. В МИД Поднебесной подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина.

Александр Юнашев
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