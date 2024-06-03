Россия делает ставку на Африку, мирные переговоры в Китае, зачем Киеву психотерапевты с Филиппин: ситуация в мире 3 июня Западные чиновники продолжают одобрять удары ВСУ по территории России, Зеленский ищет новых союзников, а Россия возвращает своё влияние в Африке, где о Европе не хотят слышать. 3 июня, 12:37 Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Мирные переговоры в Китае

На фоне одобрения главами ФРГ и Франции украинских ударов западным оружием по российским регионам, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что именно Китай может организовать мирную конференцию, в которой примут участие Россия и Украина.

— Китайские мирные инициативы всегда были более благоприятны для России, чем все аналогичные предложения всех остальных стран. Хотя бы потому, что в Пекине понимают невозможность возврата ситуации к состоянию на 24 февраля 2022 года, — отмечает политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, организация такой конференции под эгидой Китая кардинально изменит мировую политику. Эксперт отмечает, что озвученный в 2022 году мирный план уже не актуален. После референдумов в новых российских регионах нужны другие форматы.

— Это вызов для Соединённых Штатов и их политики. После этого отношения Китая и США, а также России и США перейдут на другой уровень. Но чтобы организовать такую конференцию, необходима серьёзная концептуальная проработка российского плана мира на Украине. Очевидно, что в этом случае китайский план мирного урегулирования будет означать замораживание конфликта на Украине, — полагает Евстафьев.

Системы Patriot, находящиеся в руках Вооружённых сил Украины, могут быть применены для уничтожения воздушных целей на территории России. Об этом заявил Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг. Но вся ответственность за дальнейшие последствия будет на украинской стороне. Глава Франции Эмманюэль Макрон также разрешил Украине применять дальнобойные ракеты Scalp EG (Storm Shadows) для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях.

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг. Фото © Getty Images / picture alliance

Все эти заявления — игра на повышение со стороны политиков Европы, считают эксперты. Так как Украина давно использует западные образы вооружения для атак «старых» регионов России — натовские 155-мм боеприпасы, снаряды от RM-70 и так далее.

Зеленский в Маниле

В это время просроченный президент Украины Владимир Зеленский старается найти новые источники финансирования и вооружения. На этот раз его принимали на Филиппинах. Найти поддержку он пытался и на дипломатическом уровне, но его мирные инициативы неинтересны даже преданным союзникам США.

— Президент Фердинанд Маркос заявил, что хоть и хочет помочь Украине, но считает, что решение конфликта должно устраивать не только Киев, но и остальной мир. Сошлись в итоге на том, что Филиппины отправят на Украину группу психотерапевтов, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос. Фото © ТАСС / AP / Aaron Favila

Кажется смешным, но Манила действительно готова отправить в Киев врачей. Неясно только одно: как специалисты, знающие только английский и филиппинский, будут помогать людям, не понимающим эти языки?

Лавров в Африке

Пока Зеленский строит планы по открытию посольства Украины в Маниле, Россия постепенно возвращает свои позиции в Африке. На переговоры с первыми лицами Гвинеи приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Это его шестая поездка на континент за последние полгода.

Гвинея — одна из беднейших стран континента, но с богатейшими запасами природных ископаемых. По подсчётам специалистов, на территории страны содержатся две трети мировых запасов бокситов. Их добычей уже занимается одна из крупнейших российских компаний. Также есть месторождения железной руды, алмазов, урана и золота.

Министр иностранных дел РФ Cергей Лавров. Фото © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Истории взаимоотношений России и Гвинеи большая. Советский Союз построил в стране железные дороги, аэропорт, университет. Но устремления на Запад и развал СССР сделали своё дело, и Гвинея погрузилась в пучину военных переворотов и обнищания. Сегодня гвинейское правительство интересует российское зерно и обучение граждан в вузах России.

Проблемы с Олимпиадой

Нельзя не сказать, что Сергей Лавров совершает визит в бывшую французскую колонию. Во Франции это больная тема. Впрочем, как и река Сена. Издание Le Point сообщает, что в водоём попало 50 тысяч кубометров сточных вод. Для понимания проблемы нужно сказать, что часть водных соревнований парижской Олимпиады пройдёт именно на Сене. Взятые пробы говорят, что использовать реку для этого нельзя. В свою очередь, президент Франции и мэр Парижа, чтобы доказать чистоту воды, обещают лично искупаться в Сене. Но пойдут ли они на такой шаг?

— В реке плавает довольно много отходов. Это меня немного беспокоит. Будет ли подобное продолжаться и дальше? Я не знаю, — рассказал Le Point местный житель.

В этой ситуации радует, что российским и белорусским спортсменам не придётся окунаться в воды, кишащие паразитами.

Чехия и Норвегия мечтают выдворить украинских беженцев

Европейские страны потихоньку решили избавляться от украинских беженцев. Например, Норвегия планирует выслать на родину около тысячи человек. В местном Минюсте заявили, что призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии.

Издание NRK пишет, что переселенцы стали бременем для экономики Осло. Всего в скандинавскую страну переехало около 77 тысяч украинцев. Все ранее поступившие заявки на предоставление убежища будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Вместе с этим планируется сократить и часть льгот.

Чешское правительство решило поступить с украинскими беженцами более гуманно. Им предложат добровольно вернуться домой. Чехи готовы оплатить билет, но только для 400 переселенцев. Для тех, кто не может добраться до Украины сам из-за болезней, предоставят специальный транспорт. В Чехию успело выехать больше 300 тысяч украинцев.

Авторы Даниил Черных