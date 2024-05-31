За что Трампу грозит 136 лет, кто разрешил ударить по России, военное положение в Белоруссии: Главные новости мира к 31 мая Дональд Трамп может выбыть из президентской гонки США, в НАТО продолжаются дискуссии об ударах по территории РФ, премьер-министр Израиля "отрезал" кусок территории от Марокко — в материале Life.ru. 31 мая, 08:24 3262 3262 Дональд Трамп может выбыть из президентской гонки США. Обложка © ТАСС / EPA

В чём Трампа признали виновным

Большая часть обвинений связана с фальсификацией финансовой документации. Максимум Трампу грозит 136 лет тюрьмы, или же штраф колоссальных размеров. "Это знаменует собой конец самой справедливой системы правосудия в мире. Любой, кто защищает этот вердикт, представляет опасность для вас и вашей семьи", — так прокомментировал приговор журналист Такер Карлсон.

Несмотря на приговор, результаты опросов всё ещё находятся на стороне Трампа. Фото © ТАСС / ANDY MANIS

Несмотря на приговор, результаты опросов всё ещё находятся на стороне Трампа. Более того, количество голосов, отданных за него, даже увеличилось. По прогнозам, сейчас за Трампа выступают 56% американцев, а за Байдена — 37%, подводят итоги в Сети.

Последний продолжает уничтожать свою политическую репутацию. Президент США разрешил удары западным оружием по территории России, несмотря на протест нескольких европейских стран. Кроме того, он продолжает тратить деньги американских налогоплательщиков на периферию, несмотря на незаинтересованность граждан в этом. Так, правительство Байдена направит своих "консультантов" в Минобороны Украины, Грузии, Молдавии, Армении и нескольких балканских стран. Вместе с тем этой ночью ВВС США продолжили наносить удары по отдалённому Йемену.

Состояние премьер-министра Словакии Фицо

Глава Словакии Фицо идёт на поправку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Судя по всему, глава Словакии идёт на поправку. При этом ранее министр обороны страны сообщал, что премьер-министр в результате покушения получил очень серьёзные травмы и его выздоровление будет чрезвычайно долгим.

Кто хочет бомбить Россию

В Европе продолжается дискуссия насчёт ударов западным оружием по территории России. Так, Германия, Италия, Ватикан, французская оппозиция выступили скорее против подобных ударов. Финляндия, Дания — за. Позиция большинства стран по этому вопросу шаткая, и всё во многом зависит от воли США. Пока в ЕС продолжаются споры, Белоруссия объявила о том, что готова ввести режим военного времени на территории Гомельской области, прилегающей к Киевской области Украины.

Новый провал Нетаньяху

Фото © ТАСС / Ronen Zvulun

Во время выступления на французском телевидении израильский премьер-министр показал карту Марокко с отрезанной от государства Западной Сахарой. Хотя Израиль, как марокканский союзник, признаёт эту территорию во власти последнего. Извиняться за ошибку Нетаньяху пришлось представителю МИД Израиля по арабским СМИ Хасану Кабия. Он сослался на "техническую ошибку".

Северная Корея пополняет свой арсенал новым оружием

В репортаже северокорейского телевидения из Академии национальной обороны в кадр попали новые северокорейские управляемые бомбы. Судя по всему, КНДР усиленными темпами ликвидирует своё отставание в области высокоточного вооружения. Делает она это самостоятельно или с внешней технологической помощью, на данный момент неизвестно.

Авторы Кирилл Золотарев