Украина теряет поддержку Запада, кто отказался помогать войсками, сколько потеряли ВСУ: О чём говорят в мире 30 мая Почему западные политики перестают помогать Киеву, армии каких стран не придут на помощь ВСУ и сколько погибло украинских боевиков — в материале Life. 30 мая, 09:57 3807 3807 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

Потеря интереса к Украине

The Telegraph сообщает, что интерес к Украине постепенно угасает. Теперь Запад больше волнуют собственные выборы, чем боевые действия в Восточной Европе. Журналист Лиза Хаселдайн считает, что президент России Владимир Путин готов остановить войска, но с условием контроля тех территорий, которые уже заняты. При этом у российского лидера есть большое преимущество.

Российской Федерации благодаря связям с Китаем, КНДР и Ираном удалось перестроить экономику, а Украина вынуждена ждать помощи.

— По мере того как Путин консолидирует силы, а Запад теряет интерес, всё больше крепнет впечатление, что Украине осталось сопротивляться всего несколько месяцев, — отмечает автор статьи.

Особое внимание Хаселдайн уделяет новому закону о мобилизации. Да, ВСУ удастся пополнить свои силы свежими людьми, но и они могут закончиться.

Интересно в этой публикации и то, что заголовок менялся три раза. Начиналось всё с "Украина знает, что всё кончено", а закончилось "Без западного вооружения Украине может остаться всего несколько месяцев".

В итоге автор приходит к выводу, что в случае победы России Европе будет угрожать опасность, которой не было 80 лет. С чего такой итог — непонятно. У Европы единственная угроза — собственные власти, которые продолжают убивать экономику.

Поляки не помогут

Долгое время идёт разговор о вводе польских войск на Украину. Чёткий ответ о планах Варшавы дал замглавы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик.

Замглавы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик. Фото © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

— На данный момент таких планов нет и обсуждение не ведётся. Что касается будущего — всё впереди. Если мы захотим изменить решение, мы его изменим, — заявил военный чиновник в интервью Radio ZET.

При этом Томчик отметил, что польское оружие может быть использовано для ударов по территории России. Ограничения должны быть сняты и другими странами. В общей сложности Польша уже передала Украине военной помощи на сумму примерно пять миллиардов долларов. Готовятся и новые пакеты.

На самом деле замглавы Минобороны Польши врёт, когда говорит о вводе войск. Поляки уже участвуют в операциях ВСУ и ГУР. В мае 2023 года Польский добровольческий корпус попытался вторгнуться в Белгородскую область. Можно сказать, что это были поляки, которые просто решили помочь Украине, но последующие события говорят об обратном. Убитых хоронили в Польше с воинскими почестями, а гостями траурной церемонии становились действующие офицеры польской армии. Вероятно, с одобрения командования помощники ВСУ писали рапорты об отпуске, а потом ехали на Украину.

Французских войск не будет

— Инициатива президента Макрона об отправке войск на Украину носит исключительно риторический характер. Когда он говорит, что он "отправит войска, чтобы поддержать армию Украины", фактически речь идёт о войсках, которые не способны воевать, — так прокомментировал идеи главы французского государства консультант телеканала France 24 Пьер Лорэн.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Эксперт констатирует, что Европа не в силах помочь Украине, которая, как считает Лорэн, уже проигрывает. Внутри Незалежной обстановка не лучше, чем на фронте. Он напомнил, что каденция Владимира Зеленского закончилась. И ситуация в стране взрывоопасная. Киевский режим может пасть в результате нового майдана, заговора депутатов или военных, предполагает Лорэн.

Единственным вариантом спасения Украины эксперт считает переговоры. Но за столом должны обсуждаться не хотелки Киева, а реальная ситуация, исходя из результатов боевых действий, в которых западная техника показала себя не с лучшей стороны.

Проблемы с Abrams

Журналисты CNN приехали на Украину, чтобы поговорить с танкистами, работающими на Abrams. Похоже, что они не ожидали услышать шквал критики.

— Его брони на данный момент недостаточно. Она не защищает экипаж. Реально, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда стараются его подбить, — пояснил один из членов экипажа.

Танкисты остаются недовольными западной машиной, ведь в ней нет даже динамической защиты. Танкисты 47-й бригады ВСУ отмечают, что Abrams подходит для войны в стиле НАТО, где сначала работают артиллерия и авиация, но с этим у Украины проблемы.

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Победа Путина и беда США

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у экономиста Джеффри Сакса. Для справки: Сакс хорошо знает Россию, ведь в 90-е годы работал в нашей стране. The New York Times высоко оценивала его способности, называя одним из крупнейших экономистов в мире.

В беседе Сакс назвал число погибших украинцев. По его мнению, эта цифра около 500 тысяч.

— Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счёт превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной — Путин сказал "нет", — заявил экономист.

Также Сакс обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Он раскритиковал действующее правительство за замалчивание правды, напомнив, что есть риск для жизни американских граждан. Даже без газопровода в Европу Россия выстояла экономически. Санкции не помогли.

Авторы Даниил Черных