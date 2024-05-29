Что означают спор Стефанчука с Путиным, сходка генералов ЕС в Брюсселе и навозная дипломатия: ситуация в мире 29 мая Почему спикер Рады не решается смещать Зеленского, что означает голосование и заявления младонатовцев о необходимости предоставить Украине право бомбить Россию западным оружием и как ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток россиянина — в материале Life.ru. 29 мая, 12:16 3536 3536 Встреча глав оборонных ведомств в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В ЕС продолжилось голосование в пользу бомбёжек РФ

Ряд западных стран в ходе встречи глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе сняли запреты по радиусу использования поставляемого Украине оружия. Речь идёт о разрешении Киеву наносить удары по России. В этом вопросе собравшихся интересует не проблема нанесения урона российской стороне, и руководят ими далеко не гуманистические соображения: для них сейчас важно — уйти от возмездия "русского медведя".

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель считает, что нанесение ударов западным оружием — совсем не проблема. "Нужно балансировать между риском эскалации и необходимостью Украины защищать себя", — заявил он на пресс-конференции после встречи глав оборонных ведомств.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова парировала ему в своём телеграм-канале: "Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" — справедливо отмечает Захарова.

"Брюссельским сговором" назвал военный эксперт, автор телеграм-канала "Эффект наблюдателя" Александр Степанов "сходку" глав оборонных ведомств ЕС в столице Бельгии.

— Евронацисты и их прихвостни из числа младонатовцев решили развязать третью мировую, взахлёб "разрешая ВСУ" применять дальнобойное вооружение по территории РФ. Все ходы записаны. И все призывы. Скоро настанет время "собирать камни". История всех рассудит, — отмечает Степанов.

Нарастающие противоречия в блоке европейских стран как по теме Украины, так и по другим, критически важным вопросам, отражаются и на кадровой политике: в Европе уже начинают назначать на руководящие позиции бывших силовиков. Вовсю обсуждается новость о том, что кабмин в Нидерландах возглавит бывший глава разведки Дик Шоф. Эксперты связывают это с тем, что Европе необходимы руководители, открыто и искренне поддерживающие киевский режим: "Укрепление вертикали настроенных на войну политиков — мобилизация админресурса блока со строгим подчинением единому центру в лице Вашингтона. Больше военной и разведподдержки в разворачивающейся антироссийской кампании. "Дранг нах остен" 2.0 на марше", — резюмирует Степанов.

Хор в поддержку голосов о том, что бомбить российские регионы украинским оружием нужно и Западу ничего за это не будет, выглядит как раскатистое эхо, прокатившееся по карликовым государствам Европы. Глава Франции заявил, что "Киеву нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, откуда ведутся обстрелы", лидер Латвии предложил "дать право использовать западное оружие для ударов по территории РФ", а премьер Чехии отметил, что Украина якобы имеет все права. Похоже, что с ними не согласны Германия и Италия, которые выступают против таких ударов.

Кого обозначил Путин в качестве переговорщика по Украине

"Единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и её спикер", — сказал Владимир Путин, общаясь с журналистами во время визита в Узбекистан. Лидер России напомнил о статье 111 Конституции Украины, которая предусматривает продление полномочий Рады. В то же время о полномочиях главы государства ничего не говорится. Согласно закону полномочия верховной власти передаются спикеру Рады, то есть Руслану Стефанчуку.

Такой юридический экскурс президента является не просто замечанием про представительный орган Украины в период окончания легитимности Зеленского, считают эксперты. Это констатация факта. Получается, что единственный орган власти на Украине сейчас это Парламент (Рада) и её спикер Руслан Стефанчук, который ответил на высказывание. По его словам, украинская Конституция предусматривает исполнение обязанностей действующего президента до вступления на этот пост новоизбранного.

Спикер Парламента Украины Руслан Стефанчук. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

О том, что Зеленский вне закона, сегодня написал в телеграм-канале и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. На Украине кризис власти, считает глава нижней палаты Парламента. Он напоминает: "У президента Зеленского закончился срок полномочий. В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады".

Стефанчук открестился от обязанностей быть главой государства, как это приписывает ему главный закон страны, и подтвердил своё реноме марионеточной фигуры. Такая манера вести дела равнозначна захвату власти со стороны Зеленского, комментирует Володин. В связи с этой юридической неразберихой глава Госдумы РФ также обратил внимание на то, что продолжение сотрудничества с Зеленским, как с президентом Украины, для западных союзников страны — нарушение норм международного права. Этим коллеги из НАТО ставят самих себя в дурацкое положение.

Глава Евразийского аналитического клуба, политолог-международник Никита Мендкович заявил Life.ru, что такая постановка вопроса делает саму идею переговоров по Украине нереализуемой.

— Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и он готов вести переговоры только в случае, если политические элиты Украины сместят его. Поскольку такой готовности нет, что и продемонстрировало заявление спикера Верховной рады, идея переговоров для нас неактуальна. И мы будем добиваться решения целей СВО военными средствами, — заключил эксперт.

Зачем Путин ездил в Ташкент

В ходе визита в Узбекистан Владимир Путин высказался по нескольким важным темам. Дело в том, что Узбекистан — стратегический партнёр России и эта поездка стала поводом обсудить большой список тем о взаимном экономическом партнёрстве.

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева направо) Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Политолог, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло поделился мнением с Life.ru: "Визит президента России в Узбекистан был важен с точки зрения развития сотрудничества в сфере энергетики и в сфере поставок природного газа. Это становится особенно важным, учитывая то, как Запад пытается "закручивать гайки" в отношении торговли российскими ресурсами, начиная от потолка цен на нефть и заканчивая блокировкой счетов. При этом западные политики не учитывают вред от этих варварских действий для собственных производств и простого населения, вынужденного бороться с растущими издержками в результате антироссийских санкций.

Европейский суд выступил против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынужден вмешаться в ситуацию с российским военнопленным Денисом Резниковым. Международный судебный орган инициировал процесс "Резников против Украины". Об этом в разговоре с РИА "Новости" рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Европейский суд по правам человека запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Фото © Telegram / Срочно, сейчас

Боец попал в плен ВСУ под Красногоровкой, после чего адепты режима Зеленского решили начать шантажировать мужчину через его дочь Елизавету. Они пытались заставить её делать фото военных объектов, чтобы выведывать нужную информацию, и выспрашивали, с кем из военнослужащих она общается. В качестве "компенсации" за выполненные требования украинские военные обещали девушке перестать пытать Дениса. Дочь военнопленного не побоялась обратиться за помощью к правозащитникам.

На данный момент представители ЕСПЧ не уведомили украинскую сторону о начале процесса. По словам Вихоревой, до конца июня юристы будут собирать дополнительные сведения и материалы, доказывающие издевательства над Денисом. Это необходимо для того, чтобы составить текст апелляции.

Как в США падают новые F-35

Второй за год истребитель F-35 рухнул во время полёта в США. Первый упал в сентябре 2023 г. в Джорджии, попав в шторм. Теперь — речь идёт о падении только что собранного истребителя, который летел на авиабазу. Но так до неё и не долетел.

В США разбился истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Видео © Telegram / Срочно, сейчас

— С производством новых F-35 и так всё печально. Многие из них Пентагон просто отказывается принимать из-за многочисленных технических проблем. Дошло до того, что они скапливаются на полигонах Lockheed Martin, где уже заканчивается место для хранения этих горе-истребителей, — напоминает политолог-американист Малек Дудаков.

Согласно отчёту Счётной палаты США, только 15–30% истребителей F-35 могут использоваться в боевых условиях. Остальные постоянно находятся на ремонте. Ну а с производством новых F-35 проблемы из-за нехватки компонентов и редкоземов, ограничения на экспорт которых вводит Китай. Расходы на всю программу F-35 достигнут двух триллионов долларов, приводит данные эксперт. Ещё одним провалом для Байдена закончились попытки Пентагона построить плавающий пирс у берегов Газы для доставки гуманитарки. Он просто развалился в море и начал тонуть.

Навозная дипломатия по-северокорейски

Параллельно с процессами, происходящими в Европе, продолжают нарастать и противоречия в Азии, где начали внедрять методы "вонючей дипломатии". Новый виток противостояния и соперничества между двумя Кореями не заставил ждать очень долго: руководство Корейской Народной Демократической Республики отправило 150 воздушных шаров в Южную Корею. Воздушные конструкции начинены мусором и навозом.

КНДР отправила 150 воздушных шаров с навозом в Южную Корею. Фото © ТАСС / АР

Таким интересным и необычным способом с долей юмора КНДР высказывает своё фи давнему оппоненту. О необычной акции написало информационное агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники в Объединённом комитете начальников штабов Сеула. Пахучие шары пересекли воздушную границу ещё вчера вечером и долетели до юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Вероятно, амбре от шаров было действительно очень сильное, ведь власти Южной Кореи уже сделали заявление о "бесчеловечных и вульгарных действиях".