ЕСПЧ запустил процесс против Украины из-за пыток российского военного Резникова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского бойца СВО Дениса Резникова в плену ВСУ. О деталях дела сообщает РИА "Новости" со ссылкой на донецкую правозащитницу Ирину Вихореву.

Резников до начала спецоперации трудился на шахте в Донецке. В конце 2022-го он отправился на фронт добровольцем, а спустя полтора года попал в плен ВСУ под Красногоровкой. Украинские силовики связались с его семьёй и поставили ультиматум: дочь пленного должна была высылать им фото военных объектов России, а в обмен они обещали перестать пытать её отца. Девушка сразу обратилась за помощью к правозащитникам.

"На днях из ЕСПЧ пришёл ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием "Резников против Украины", однако, ссылаясь на 39-ю статью суда, его представители ещё не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат", — сообщила Вихорева.

Сведения о пытках Резникова переданы также в МИД Швейцарии, где на "саммите мира" по Украине 15–16 июня поднимут тему в том числе военнопленных.