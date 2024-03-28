В Кремле прокомментировали данные ООН о пытках российских военных на Украине

Москва планирует добиваться наказания для всех виновных в преступлениях киевского режима. С таким заявлением в четверг, 28 марта, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о соответствующем докладе Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ).

Представитель Кремля подчеркнул, что фиксируются все военные преступления киевского режима, поэтому указанная в документе ООН информация — не новость для РФ.

"Мы хорошо знали об этих преступлениях. И, конечно же, мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоит за этими преступлениями, понесли должное наказание", — отметил Песков в беседе с журналистами.