Регион

Уведомления отключены

28 марта, 10:18

В Кремле прокомментировали данные ООН о пытках российских военных на Украине

Песков: РФ будет добиваться наказания виновных в преступлениях киевского режима

Москва планирует добиваться наказания для всех виновных в преступлениях киевского режима. С таким заявлением в четверг, 28 марта, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о соответствующем докладе Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ).

Представитель Кремля подчеркнул, что фиксируются все военные преступления киевского режима, поэтому указанная в документе ООН информация — не новость для РФ.

"Мы хорошо знали об этих преступлениях. И, конечно же, мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоит за этими преступлениями, понесли должное наказание", — отметил Песков в беседе с журналистами.

Кремль назвал самого радикального европейского политика по вопросу отправки войск на Украину
Кремль назвал самого радикального европейского политика по вопросу отправки войск на Украину

Как сообщал Life.ru, в докладе было указано, что российские военнопленные подвергаются пыткам на Украине. По данным ООН, киевский режим прибегнул к казни минимум 25 военных ВС РФ вне поля боя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров