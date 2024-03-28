В ООН признали зверства украинских военных по отношению к пленным

Российские военнопленные подвергаются пыткам на Украине. Информация об этом была приведена в докладе, опубликованном на официальном интернет-портале Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В тексте документа говорится, что сотрудники всемирной организации встретились с 44 попавшими в плен к украинцам российскими военнослужащими во время посещения мест содержания под стражей на территории Незалежной с 1 декабря 2023 года по 29 февраля текущего. В итоге они смогли получить сведения о том, что россияне подвергались пыткам или жестокому обращению.

"Тринадцать военнопленных рассказали, что во время допросов их избивали деревянными молотками и палками, подвергали пыткам электрическим током (с использованием военных полевых телефонов или других электрических устройств), а также инсценировали казнь, при этом в двух случаях им угрожали сексуальным насилием", — говорится в докладе УВКПЧ.

Помимо того, в документе говорится о том, что киевский режим прибегнул к "суммарной казни по меньшей мере 25 военных ВС РФ вне поля боя". То есть речь идёт о тех случаях, когда не было никакого расследования и уж тем более справедливого суда.