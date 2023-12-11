СПЧ указал на безнаказанность ВСУ за пытки российских пленных даже после разоблачения ООН

В ООН признали факты массовых случаев применения пыток на Украине к гражданам РФ, однако украинские власти не призвали к ответственности даже тех, кто публично демонстрировал акты насилия, а иногда даже убийства пленных россиян. Об этом в докладе, представленном сегодня на круглом столе в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", сообщил член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод.

"Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк... Пока власти Украины ни разу не наказали тех, кто даже публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных", — говорится в докладе правозащитника.

Брод напомнил, что за 2023 год в Незалежной практика пыток стала носить массовый характер, а жертвы истязаний ВСУ рассказывали, как их пытали с помощью ножей, ударов током, били винтовками и не давали спать. Кроме того, в этом году на Украине стало существенно сильнее преследование людей за религиозную позицию. Репрессии такого характера уже становились причиной задержаний, арестов, а также приводили к применению насилия к священнослужителям и прихожанам.