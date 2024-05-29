Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 21:51
10842

Спикер Рады Стефанчук ответил на слова Путина о легитимности власти на Украине

Руслан Стефанчук. Обложка © Telegram / Верховна Рада України

Руслан Стефанчук. Обложка © Telegram / Верховна Рада України

Украинская конституция предусматривает исполнение обязанностей действующего президента до вступления на этот пост новоизбранного. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, высказываясь о Владимире Зеленском.

"Любопытным читателям рекомендую освоить текст нашей конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется целостностью власти", — пояснил Стефанчук.

Он напомнил, что следующие выборы пройдут после отмены в стране военного положения.

Напомним, Владимир Зеленский перестал быть легитимным украинским лидером 20 мая. После истечения полномочий президента верховная власть в стране должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку, говорил ранее российский лидер Владимир Путин, обратив внимание на 111-ю статью конституции Незалежной.

"Упс": Путин восхитил Запад, размазав Зеленского в знании Конституции Украины
"Упс": Путин восхитил Запад, размазав Зеленского в знании Конституции Украины
Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров