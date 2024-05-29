Спикер Рады Стефанчук ответил на слова Путина о легитимности власти на Украине
Руслан Стефанчук. Обложка © Telegram / Верховна Рада України
Украинская конституция предусматривает исполнение обязанностей действующего президента до вступления на этот пост новоизбранного. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, высказываясь о Владимире Зеленском.
"Любопытным читателям рекомендую освоить текст нашей конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется целостностью власти", — пояснил Стефанчук.
Он напомнил, что следующие выборы пройдут после отмены в стране военного положения.
Напомним, Владимир Зеленский перестал быть легитимным украинским лидером 20 мая. После истечения полномочий президента верховная власть в стране должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку, говорил ранее российский лидер Владимир Путин, обратив внимание на 111-ю статью конституции Незалежной.