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Регион
28 мая, 20:28
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"Упс": Путин восхитил Запад, размазав Зеленского в знании Конституции Украины

Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок, напомнив о Конституции Украины

Ирландский журналист Чей Боуз восхитился прекрасной осведомлённостью президента России Владимира Путина о порядке продления властных полномочий на Украине, указанном в её конституции. По словам иностранца, новое заявление главы Кремля стало для Владимира Зеленского настоящим уроком.

"Владимир Путин преподаёт диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте. Упс", — высказался Боуз в соцсети X.

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Напомним, что Зеленский перестал быть легитимным украинским лидером 20 мая. После истечения полномочий президента верховная власть в стране должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку, напомнил ранее Путин. Этого требует 111 статья Конституции Незалежной.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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