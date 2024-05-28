Ирландский журналист Чей Боуз восхитился прекрасной осведомлённостью президента России Владимира Путина о порядке продления властных полномочий на Украине, указанном в её конституции. По словам иностранца, новое заявление главы Кремля стало для Владимира Зеленского настоящим уроком.