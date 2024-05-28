"Упс": Путин восхитил Запад, размазав Зеленского в знании Конституции Украины
Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок, напомнив о Конституции Украины
Ирландский журналист Чей Боуз восхитился прекрасной осведомлённостью президента России Владимира Путина о порядке продления властных полномочий на Украине, указанном в её конституции. По словам иностранца, новое заявление главы Кремля стало для Владимира Зеленского настоящим уроком.
"Владимир Путин преподаёт диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте. Упс", — высказался Боуз в соцсети X.
Напомним, что Зеленский перестал быть легитимным украинским лидером 20 мая. После истечения полномочий президента верховная власть в стране должна быть передана спикеру парламента Руслану Стефанчуку, напомнил ранее Путин. Этого требует 111 статья Конституции Незалежной.