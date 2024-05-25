Союзники Украины, которые устали от радикальной позиции Владимира Зеленского по отношению к России, могут добиться его замены на кого-то более удобного. Это может быть сделано на фоне того, что глава киевского режима потерял легитимность, сообщает издание InfoBRICS.

"Непримиримость [Зеленского] может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности в надежде на то, что президентское кресло займёт более сговорчивый персонаж", — указано в материале.