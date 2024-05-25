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25 мая, 15:28

"Придёт более сговорчивый": В Китае раскрыли главное упущение Зеленского

InfoBRICS: Запад может заменить Зеленского под предлогом его нелегитимности

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Союзники Украины, которые устали от радикальной позиции Владимира Зеленского по отношению к России, могут добиться его замены на кого-то более удобного. Это может быть сделано на фоне того, что глава киевского режима потерял легитимность, сообщает издание InfoBRICS.

"Непримиримость [Зеленского] может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности в надежде на то, что президентское кресло займёт более сговорчивый персонаж", — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что в скором времени многие лидеры стран Запада займут позицию Китая, Венгрии и Турции. А это, в свою очередь, приведёт к разрешению украинского конфликта дипломатическим путём.

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Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Но этого не произошло, так как киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что легитимность Зеленского "закончилась". Примечательно, что его самого это не беспокоит.

Дарья Нарыкова
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