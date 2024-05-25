"Придёт более сговорчивый": В Китае раскрыли главное упущение Зеленского
InfoBRICS: Запад может заменить Зеленского под предлогом его нелегитимности
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Союзники Украины, которые устали от радикальной позиции Владимира Зеленского по отношению к России, могут добиться его замены на кого-то более удобного. Это может быть сделано на фоне того, что глава киевского режима потерял легитимность, сообщает издание InfoBRICS.
"Непримиримость [Зеленского] может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности в надежде на то, что президентское кресло займёт более сговорчивый персонаж", — указано в материале.
Авторы статьи отметили, что в скором времени многие лидеры стран Запада займут позицию Китая, Венгрии и Турции. А это, в свою очередь, приведёт к разрешению украинского конфликта дипломатическим путём.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Но этого не произошло, так как киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что легитимность Зеленского "закончилась". Примечательно, что его самого это не беспокоит.