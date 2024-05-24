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24 мая, 15:06

Путин: Легитимность Зеленского закончилась

Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

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Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин уже отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для России это будет важно только в случае подписания соглашений.

Александра Вишнякова
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