Путин: Легитимность Зеленского закончилась

Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.