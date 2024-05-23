Песков раскрыл вершителей судьбы Зеленского, ставшего никем на Украине 21 мая

Законность нахождения Владимира Зеленского на посту президента Украины после истечения срока его полномочий должны определять сами граждане страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами в Кремле.

"Сами украинцы должны определиться — Конституционный суд или как они посчитают — сохраняется ли легитимность [Зеленского] или нет. Наша позиция в этом и заключается", — объяснил представитель Кремля.