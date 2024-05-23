Песков раскрыл вершителей судьбы Зеленского, ставшего никем на Украине 21 мая
Песков оставил за украинцами право самим определять легитимность Зеленского
Законность нахождения Владимира Зеленского на посту президента Украины после истечения срока его полномочий должны определять сами граждане страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами в Кремле.
Песков оставил за украинцами право самим определять легитимность Зеленского. Видео © Life.ru
"Сами украинцы должны определиться — Конституционный суд или как они посчитают — сохраняется ли легитимность [Зеленского] или нет. Наша позиция в этом и заключается", — объяснил представитель Кремля.
Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, в этот день в должность должен был вступить новый избранный глава государства. Однако киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Медведчук считает, что с 21 мая на Украине нелегитимен не только Зеленский, но и вся вертикаль выстроенной им власти. О том, кем стал Зеленский с 21 мая и что теперь он может, читайте в материале Life.ru.
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