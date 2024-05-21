Медведчук заявил, что вся вертикаль власти на Украине уже нелегитимна

С 21 мая на Украине нелегитимен не только Владимир Зеленский, но и вся вертикаль выстроенной им власти. С таким заявлением выступил председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.

"Это означает нелегитимность не только самого Зеленского, но всей вертикали президентской власти. Учитывая то, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года", — сказал Медведчук.