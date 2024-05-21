Медведчук заявил, что вся вертикаль власти на Украине уже нелегитимна
Медведчук: С 21 мая нелегитимна вся вертикаль власти Украины вместе с Зеленским
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
С 21 мая на Украине нелегитимен не только Владимир Зеленский, но и вся вертикаль выстроенной им власти. С таким заявлением выступил председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
"Это означает нелегитимность не только самого Зеленского, но всей вертикали президентской власти. Учитывая то, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года", — сказал Медведчук.
Согласно статье 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 09 апреля 1999 года № 586-ХIV, "Председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению КМ Украины на срок полномочий президента Украины". Соответственно, ни один председатель местных администраций не легитимен, завершил политик.
Напомним, что 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины. Однако он добавил, что для России это будет важно только в случае подписания соглашений.