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Регион
20 мая, 21:47

Украинцы создали петицию, чтобы вручить Зеленскому повестку и отправить на фронт

На официальном сайте президента Украины граждане страны разместили петицию, касающуюся завершения легитимности Владимира Зеленского. В тексте обращения украинцы призывают действующие власти вручить ему повестку.

Автором петиции, которая была опубликована 20 мая, указан Руслан Матинчук. В настоящее время документ подписали уже более 1200 украинцев, а для его рассмотрения необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей.

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Напомним, накануне, 20 мая, истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно конституции страны, именно в этот день избранный глава государства должен был вступить в должность. Тем не менее этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая. Официальный представитель Кремля напомнил, что об этом уже высказывался российский лидер Владимир Путин.

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Алексей Соловьёв
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