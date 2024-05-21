Украинцы создали петицию, чтобы вручить Зеленскому повестку и отправить на фронт
На официальном сайте президента Украины граждане страны разместили петицию, касающуюся завершения легитимности Владимира Зеленского. В тексте обращения украинцы призывают действующие власти вручить ему повестку.
Автором петиции, которая была опубликована 20 мая, указан Руслан Матинчук. В настоящее время документ подписали уже более 1200 украинцев, а для его рассмотрения необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей.
Напомним, накануне, 20 мая, истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно конституции страны, именно в этот день избранный глава государства должен был вступить в должность. Тем не менее этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая. Официальный представитель Кремля напомнил, что об этом уже высказывался российский лидер Владимир Путин.
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