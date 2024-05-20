Медведев: Зеленский не пролонгировал, а узурпировал власть на Украине
Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекают сегодня, 20 мая, не пролонгировал, а фактически узурпировал власть на Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Он плюнул на конституцию своей страны, проигнорировал Конституционный суд и пошёл даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти. Прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной рады об отмене выборов президента в военное время", — приводит ТАСС его слова.
Также зампред Совбеза назвал Зеленского "патологическим вруном" и "закошмаренным собственным окружением трусом". По мнению Медведева, нынешняя киевская власть боится проводить выборы, поскольку у конкурентов будет слишком "много козырей", в том числе у того же экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Незалежной Петра Порошенко.
Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системе Украины, а для России это будет важно только в случае подписания соглашений.
TACC / Владимир Гердо