Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекают сегодня, 20 мая, не пролонгировал, а фактически узурпировал власть на Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Он плюнул на конституцию своей страны, проигнорировал Конституционный суд и пошёл даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти. Прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной рады об отмене выборов президента в военное время", — приводит ТАСС его слова.