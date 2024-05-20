В ГД увидели шанс для украинцев в истечении полномочий узурпатора-Зеленского
Депутат Спиридонов: Раз Зеленский больше не президент, то теперь он узурпатор
Истечение срока полномочий Владимира Зеленского является шансом для украинцев вернуть власть в свои руки. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов.
"Для украинского народа это шанс вернуть судьбу страны в свои руки и перестать выполнять преступные приказы этого нездорового человека, который целенаправленно ведёт страну и её жителей к гибели", — отметил он.
Также, заметил парламентарий, раз Зеленский стал узурпатором, то и его поддержка со стороны Запада является помощью нелегитимному преступному режиму. Спиридонов напомнил, что пять лет назад, в начале своего срока, Зеленский обещал закончить войну в Донбассе и сделать всё, чтобы украинцы не проливали слёз. Но вышло ровно наоборот.
Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. По мнению бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, с наступлением нелегитимности Зеленского на Украине может сформироваться коалиция, выступающая против него, которую возглавят экс-президент Пётр Порошенко и Валерий Залужный, ранее занимавший должность главнокомандующего ВСУ. А глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что для Зеленского всё может закончиться государственным переворотом или даже его ликвидацией.
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