Истечение срока полномочий Владимира Зеленского является шансом для украинцев вернуть власть в свои руки. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов.

"Для украинского народа это шанс вернуть судьбу страны в свои руки и перестать выполнять преступные приказы этого нездорового человека, который целенаправленно ведёт страну и её жителей к гибели", — отметил он.

Также, заметил парламентарий, раз Зеленский стал узурпатором, то и его поддержка со стороны Запада является помощью нелегитимному преступному режиму. Спиридонов напомнил, что пять лет назад, в начале своего срока, Зеленский обещал закончить войну в Донбассе и сделать всё, чтобы украинцы не проливали слёз. Но вышло ровно наоборот.