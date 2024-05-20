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20 мая, 07:20

СВР в процентах оценила "популярность" Зеленского в ВСУ

СВР: Популярность Зеленского в ВСУ менее 20%

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Популярность Владимира Зеленского в украинской армии понизилась и теперь не превышает 20%. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90% хотели бы покинуть страну", — говорится в сообщении.

В армии же популярность Зеленского не превышает и 20%, из-за этого он чувствует уязвимость и опасность, в связи с чем устраивает постоянные чистки среди командиров ВСУ и в органах власти.

"Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства", — отметили в СВР.

На Западе сильно обеспокоены падением рейтингов украинского правительства среди населения и армии, подчеркнули в пресс-бюро службы. Больше прочих им не понравилось решение о начале масштабной мобилизации.

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Напоминаем, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Несмотря на конституцию и все законы, киевские власти отменили выборы. Официальных комментариев от правительства Украины не поступало.

Мирон Сидоров
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