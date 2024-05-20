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20 мая, 02:14

Уничтожено 90%: В Раде призвали Зеленского сообщить украинцам правду об ударах России

Депутат Рады Кучеренко: ВС РФ лишили Украину 90% тепловых энергомощностей

В результате ударов ВС РФ по украинской энергоинфраструктуре уничтожено 90% мощностей ТЭЦ в стране, о чём Владимиру Зеленскому следовало бы сообщить гражданам. Об этом в эфире ютуб-канала "Вышка" высказал экс-министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Алексей Кучеренко.

"Я общался с энергетиками: из восьми тысяч [мегаватт] работает восемьсот. Десятая часть", — сообщил парламентарий.

По его словам, увеличение объёмов импорта ситуацию не спасёт. Отключения света будут и летом, и следующей зимой, так как кардинальных изменений не ожидается.

"Это давно должен был сказать президент, глава правительства. <...> К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак", — заключил Кучеренко.

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Ранее сообщалось, что на западе Украины уничтожена вторая по мощности в Европе газокомпрессорная станция — "Бильче-Волица". Всего же выведено из строя или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, на их восстановление потребуется один миллиард долларов.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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