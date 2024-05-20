Уничтожено 90%: В Раде призвали Зеленского сообщить украинцам правду об ударах России

В результате ударов ВС РФ по украинской энергоинфраструктуре уничтожено 90% мощностей ТЭЦ в стране, о чём Владимиру Зеленскому следовало бы сообщить гражданам. Об этом в эфире ютуб-канала "Вышка" высказал экс-министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Алексей Кучеренко.

"Я общался с энергетиками: из восьми тысяч [мегаватт] работает восемьсот. Десятая часть", — сообщил парламентарий.

По его словам, увеличение объёмов импорта ситуацию не спасёт. Отключения света будут и летом, и следующей зимой, так как кардинальных изменений не ожидается.