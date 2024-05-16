"Укрэнерго" объявило об аварийных отключениях света по всей Украине с 16 мая

Во всех регионах Украины с 16 мая вводятся аварийные отключения света. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

"16 мая с 00:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. <...> Полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели", — сказано в публикации украинской государственной компании.

По словам советника премьер-министра Незалежной и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, ситуация в энергетической сфере страны по-прежнему очень тяжёлая. Согласно его прогнозу, введённые к настоящему моменту ограничения в подаче электроэнергии могут длиться до августа или сентября.

Бойко добавил, что грядущей зимой дефицит в энергосистемах ожидают даже при высоких температурах. Причём перекрыть недостаток не получится даже с помощью активных поставок из ЕС, и причиной тому стало массовое использование обогревателей в периоды холодов.