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Регион
16 мая, 14:30

"Укрэнерго" объявило об аварийных отключениях света по всей Украине с 16 мая

Во всех регионах Украины с 16 мая вводятся аварийные отключения света. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

"16 мая с 00:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. <...> Полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели", сказано в публикации украинской государственной компании.

По словам советника премьер-министра Незалежной и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, ситуация в энергетической сфере страны по-прежнему очень тяжёлая. Согласно его прогнозу, введённые к настоящему моменту ограничения в подаче электроэнергии могут длиться до августа или сентября.

Бойко добавил, что грядущей зимой дефицит в энергосистемах ожидают даже при высоких температурах. Причём перекрыть недостаток не получится даже с помощью активных поставок из ЕС, и причиной тому стало массовое использование обогревателей в периоды холодов.

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Армия России регулярно совершает атаки по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Так, в начале месяца в "Укрэнерго" сообщили о том, что в городе Сумы на севере Незалежной получило повреждения высоковольтное предприятие. Помимо него досталось и остальным энергетическим объектам в городе.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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