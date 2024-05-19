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19 мая, 16:46

"Украинцы в отчаянии": На Западе заметили сигнал в словах Зеленского

Британский эксперт Меркурис: Давление ВС РФ на фронте вызывает отчаяние у ВСУ

Давление ВС РФ в зоне боевых действий приводит к отчаянию украинских военных, а нестабильность фронта уже признал Владимир Зеленский. На это обратил внимание британский эксперт Александр Меркурис.

"Заметно, что РФ укрепляет давление по всей линии фронта. Украинцы всё больше в отчаянии, а Владимир Зеленский заявляет о контролируемой, но нестабильной ситуации", — сказал он в одном из видео на YouTube-канале.

Эксперт подчеркнул, что ряды ВСУ сильно сократились и уступают в количестве российским силам. По словам Меркуриса, украинские власти уже не надеются, что восполнят ресурсы за счёт новой мобилизации.

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Кроме того, Меркурис отметил, что положение ВСУ в зоне боевых действий стало хуже критического. По словам аналитика, это касается всех направлений фронта.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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