"Украинцы в отчаянии": На Западе заметили сигнал в словах Зеленского
Британский эксперт Меркурис: Давление ВС РФ на фронте вызывает отчаяние у ВСУ
Давление ВС РФ в зоне боевых действий приводит к отчаянию украинских военных, а нестабильность фронта уже признал Владимир Зеленский. На это обратил внимание британский эксперт Александр Меркурис.
"Заметно, что РФ укрепляет давление по всей линии фронта. Украинцы всё больше в отчаянии, а Владимир Зеленский заявляет о контролируемой, но нестабильной ситуации", — сказал он в одном из видео на YouTube-канале.
Эксперт подчеркнул, что ряды ВСУ сильно сократились и уступают в количестве российским силам. По словам Меркуриса, украинские власти уже не надеются, что восполнят ресурсы за счёт новой мобилизации.
Кроме того, Меркурис отметил, что положение ВСУ в зоне боевых действий стало хуже критического. По словам аналитика, это касается всех направлений фронта.
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