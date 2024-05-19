На западе Украины уничтожена вторая по мощности в Европе газокомпрессорная станция
ВО: ВС РФ уничтожили украинскую газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица"
Российские войска уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица" на западе Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".
"В результате серии ударов уничтожена вторая по мощности в Европе газокомпрессорная станция "Бильче-Волица" во Львовской области на западе Украины", — говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, в результате российского удара были уничтожены все основные объекты станции: главный щит управления, служебный эксплуатационно-ремонтный блок, а также административное здание, проходная и пункт охраны. Известно, что "Бильче-Волица" эксплуатируется с 1985 года. Порядка пяти лет назад на объекте провели капитальный ремонт, чтобы использовать его в качестве подземного хранилища газа из Европы. Мощность станции позволяла транспортировать большие объёмы голубого топлива, что делало её важным объектом энергетической инфраструктуры.
Ранее стало известно, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, на их восстановление потребуется один миллиард долларов.
ТАСС / EPA