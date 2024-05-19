На западе Украины уничтожена вторая по мощности в Европе газокомпрессорная станция

Российские войска уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица" на западе Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".

"В результате серии ударов уничтожена вторая по мощности в Европе газокомпрессорная станция "Бильче-Волица" во Львовской области на западе Украины", — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, в результате российского удара были уничтожены все основные объекты станции: главный щит управления, служебный эксплуатационно-ремонтный блок, а также административное здание, проходная и пункт охраны. Известно, что "Бильче-Волица" эксплуатируется с 1985 года. Порядка пяти лет назад на объекте провели капитальный ремонт, чтобы использовать его в качестве подземного хранилища газа из Европы. Мощность станции позволяла транспортировать большие объёмы голубого топлива, что делало её важным объектом энергетической инфраструктуры.