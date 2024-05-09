На Украине была построена сеть скрытых заводов для перезапуска промышленности. Как пишет испанское издание Mundo, создание предприятий курировал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

"Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землёй, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — говорится в материале.

Источники газеты отмечают, что в прошлом году благодаря скрытым заводам Незалежная якобы нарастила промышленность в три раза.