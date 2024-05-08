Киев сообщил о повреждении 800 объектов теплоснабжения и попросил миллиард

На Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, на их восстановление потребуется 1 миллиард долларов.

"Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.