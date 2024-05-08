Киев сообщил о повреждении 800 объектов теплоснабжения и попросил миллиард
Премьер Украины Шмыгаль: На ремонт 800 объектов теплоснабжения нужен $1 млрд
На Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, на их восстановление потребуется 1 миллиард долларов.
"Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Украинский премьер добавил, что Киев в настоящее время нуждается в увеличении помощи от Запада.
В ночь на 8 мая на всей территории Незалежной вновь звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах, в частности, в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергообъекты повреждены в пяти областях страны.
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