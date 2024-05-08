Два энергетических объекта получили повреждения во Львовской области

Во Львовской области в результате ночных взрывов повреждены два энергетических объекта. Об этом заявил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, повреждён объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. Кроме того, пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Также объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области. Об этом рассказал глава назначенной Киевом областной военной администрации Иван Фёдоров. Он уточнил, что есть разрушения. Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. После взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением.