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8 мая, 07:06

Два энергетических объекта получили повреждения во Львовской области

Во Львовской области в результате ночных взрывов повреждены два энергетических объекта. Об этом заявил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, повреждён объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. Кроме того, пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

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Также объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области. Об этом рассказал глава назначенной Киевом областной военной администрации Иван Фёдоров. Он уточнил, что есть разрушения. Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. После взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением.

Объекты критической инфраструктуры повреждены и в Винницкой области. А в Ивано-Франковской области после взрывов произошёл пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Кроме того, железнодорожный вокзал повреждён в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов, движение поездов на Киев ограничено.

Напомним, минувшей ночью на всей территории Украины вновь звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах, в частности, в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергообъекты повреждены в пяти областях страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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