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Регион
20 мая, 09:39

Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая, он напомнил, что об этом уже высказывался президент России Владимир Путин.

"Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос", сказал представитель Кремля.

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Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины. Однако он добавил, что для России это будет важно только в случае подписания соглашений.

Александр Юнашев
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