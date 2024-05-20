Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая, он напомнил, что об этом уже высказывался президент России Владимир Путин.

"Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос", — сказал представитель Кремля.