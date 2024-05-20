Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая, он напомнил, что об этом уже высказывался президент России Владимир Путин.
"Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос", — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины. Однако он добавил, что для России это будет важно только в случае подписания соглашений.