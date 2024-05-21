Кем стал Зеленский с 21 мая и что теперь он может У главы киевского режима Зеленского официально закончился президентский срок. Формально он теперь просто актёр, комик и преступник. Как теперь будет функционировать власть на Украине? 21 мая, 14:51 У главы киевского режима Зеленского официально закончился президентский срок. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Какие полномочия и должности остались у Зеленского

Формально утрата легитимности главой киевского режима ничего не изменит. — По факту украинская государственность, как суверенный политический субъект, прекратила своё существование в 2014 году — после переворота, поддержанного Западом. На текущий момент у этой страны нет легитимного президента, нет границ, поскольку она претендует на территории соседних государств, отошедшие в их состав регионы. Не хватает собственного населения, которое находится либо на освобождённых территориях, либо эмигрировало в Европу, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Сам Зеленский считает, что срок его полномочий на посту главы государства ещё не истёк. — Мои пять лет [на посту президента] ещё не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — заявил он в интервью агентству Reuters.

Может ли Россия вести переговоры с Зеленским

Ещё 17 мая на пресс-конференции в Китае президент России Владимир Путин сообщил, что легитимность Зеленского имеет принципиальное значение для России, потому что судьбоносные документы необходимо подписывать только с легитимными властями. Он добавил, что документы в такой важной области, как гарантии безопасности стран, очевидно нужно подписывать с отвечающими всем требованиям украинского законодательства представителями власти.

"По поводу легитимности — на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", — заявил президент, отметив, что Конституция Украины предусматривает несколько вариантов развития такой ситуации.

— Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведёт с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет, — обозначил новый статус Зеленского Дмитрий Медведев.

Может ли Зеленский отдавать приказы военным

В 2019 году Зеленский подписал указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Формально он будет продолжать назначать генералов, несмотря на свою нелегитимность. Пока в его распоряжении находятся оккупированные киевским режимом регионы бывшей Украины. При этом Зеленский срывается на командиров ВСУ, потому что считает, что ему не сообщают все новости с фронтов. Об этом пишет Economist.

Сами украинцы уже подписывают петицию с требованием вручить Владимиру Зеленскому повестку по мобилизации, потому что он более не президент.

Петиция украинцев, которые хотят вручить Зеленскому повестку по мобилизации. Фото © Telegram / ДруZья Кабельо

Может ли Зеленский представлять Украину за рубежом

Легитимность Зеленского истекла, хотя западные страны отрицают это. В ООН также заявили, что Зеленский — "глава Украины". Мол, для них он "остаётся главой Украины и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда нужно связаться с украинским лидером", пояснил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Эксперт напоминает, что оставшаяся оккупированной киевским режимом территория продолжает сокращаться. — Нет на текущий момент никакого дееспособного политического субъекта Украина или его официального правительства. Есть фактическая американская колония с нестабильными границами и неясным правовым статусом. Это данность, которая сложилась по итогам всего политического правления Зеленского и его предшественника Порошенко.

Почему Запад поддерживает Зеленского

На Западе будут продолжать поддерживать нелегитимный режим Зеленского, чтобы создать видимость законности своего присутствия на территории бывшей УССР.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / Zuma / Planet Pix via ZUMA Press Wire

— Поскольку Украина является колонией США и в какой-то степени других стран НАТО, там есть интерес к захвату её богатства Великобританией, Германией, другими странами, которые уже поделили зоны, так сказать, своей колониальной экспансии, — говорит Мендкович.