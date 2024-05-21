Песков: Зеленский выступает с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронте
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Последние истеричные заявления Владимира Зеленского и украинских чиновников вызваны плачевным положением ВСУ на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Зеленского к Западу более активно участвовать в конфликте.
"Различные представители киевского режима, да и собственно сам Зеленский, в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах", — сказал представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад запрещает использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории России. По его словам, сейчас Киев обсуждает такую возможность для атаки техники ВС РФ на границе, однако "пока ничего положительного нет".