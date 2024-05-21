Последние истеричные заявления Владимира Зеленского и украинских чиновников вызваны плачевным положением ВСУ на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Зеленского к Западу более активно участвовать в конфликте.

"Различные представители киевского режима, да и собственно сам Зеленский, в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах", — сказал представитель Кремля.