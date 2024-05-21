Economist: Зеленский кричит на генералов из страха, что от него скрывают правду

Зеленский кричит на своих генералов из страха, что те скрывают от него правду

Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из страха, что ему не рассказывают всей правды о положении украинской армии на фронте. Об этом сообщает журнал Economist, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.