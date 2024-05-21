Зеленский кричит на своих генералов из страха, что те скрывают от него правду
Economist: Зеленский кричит на генералов из страха, что от него скрывают правду
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из страха, что ему не рассказывают всей правды о положении украинской армии на фронте. Об этом сообщает журнал Economist, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.
"По крайней мере, об этом (что ему не рассказывают всей правды. — Прим. Life.ru) он кричит своим генералам", — добавил источник.
Кстати, напомним, что 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с этим назвал Зеленского военной целью, но разрешил ему подписать акт о капитуляции.