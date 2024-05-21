Владимир Зеленский в интервью Reuters признался, что некоторые заявления из Соединённых Штатов вызывают у него беспокойство. Речь, в частности, идёт о высказываниях членов Республиканской партии США, касающихся помощи киевскому режиму.

"Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство", — заявил Зеленский.

Помимо того, Зеленский предложил так называемым западным союзникам Незалежной сбивать в небе над территорией Украины российские ракеты. По его словам, это якобы не будет считаться вовлечённостью НАТО в украинский конфликт. Также он заявил, что Киеву необходимо больше сотни самолётов для противостояния российским войскам.

"Возвращаясь к самолётам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух… сбивайте цели... Могут они это сделать? Я уверен, что да. Это атака со стороны стран НАТО, вовлечённость? Нет", — считает Зеленский.