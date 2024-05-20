В США раскрыли, почему Зеленский боится выборов на Украине
Экс-сенатор Блэк: Зеленский избегает выборов из-за опасений конкуренции
Владимир Зеленский избегает проведения на Украине выборов, так как опасается сильной конкуренции в лице бывшего главкома Вооружённых сил (ВСУ) Валерия Залужного и предыдущего лидера страны Петра Порошенко. Такое мнение выразил бывший член Сената законодательного собрания американского штата Вирджиния республиканец Ричард Блэк.
"Зеленский утверждает, что на Украине нельзя проводить президентские выборы в условиях военного положения. Однако конституция, являющаяся главным законом страны, не запрещает проведение таких выборов", — приводит ТАСС слова экс-сенатора.
Блэк напомнил, что государства продолжают проводить выборы в военное время, и главный пример — президент России Владимир Путин, который вёл предвыборную кампанию во время проведения специальной операции (СВО) и одержал победу.
Также глава Сирии Башар Асад каждые четыре года добивается переизбрания, несмотря на продолжающуюся борьбу с террористами. Кроме того, по словам Блэка, 16-й президент США Авраам Линкольн добился переизбрания в разгар Гражданской войны в 60-х годах XIX века.
Бывший сенатор отметил, что Зеленский хочет избежать выборов, которые могли бы дать украинцам право самим решать судьбу собственного будущего. Блэк обратил внимание на результаты опросов общественного мнения, которые свидетельствуют о том, что украинцы не хотят участвовать в голосовании, так как, вероятно, "беженцы и солдаты" не будут иметь право голоса.
Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. По мнению бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, с наступлением нелегитимности Зеленского на Украине может сформироваться коалиция, выступающая против него, которую возглавят экс-президент Пётр Порошенко и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. В Госдуме отметили, что истечение срока полномочий Зеленского — большой шанс для украинцев вернуть власть в свои руки.
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