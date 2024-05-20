В США раскрыли, почему Зеленский боится выборов на Украине

Владимир Зеленский избегает проведения на Украине выборов, так как опасается сильной конкуренции в лице бывшего главкома Вооружённых сил (ВСУ) Валерия Залужного и предыдущего лидера страны Петра Порошенко. Такое мнение выразил бывший член Сената законодательного собрания американского штата Вирджиния республиканец Ричард Блэк.

"Зеленский утверждает, что на Украине нельзя проводить президентские выборы в условиях военного положения. Однако конституция, являющаяся главным законом страны, не запрещает проведение таких выборов", — приводит ТАСС слова экс-сенатора.

Блэк напомнил, что государства продолжают проводить выборы в военное время, и главный пример — президент России Владимир Путин, который вёл предвыборную кампанию во время проведения специальной операции (СВО) и одержал победу.

Также глава Сирии Башар Асад каждые четыре года добивается переизбрания, несмотря на продолжающуюся борьбу с террористами. Кроме того, по словам Блэка, 16-й президент США Авраам Линкольн добился переизбрания в разгар Гражданской войны в 60-х годах XIX века.