Медведев назвал Зеленского военной целью, но разрешил ему подписать акт о капитуляции
Медведев: Зеленский — военная цель для России, независимо от его легитимности
Владимир Зеленский как лидер враждебного режима — военная цель для Москвы, независимо от его легитимности после отмены выборов на Украине. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведёт с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель", — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что Зеленский в любом случае является военным преступником.
По словам Медведева, безоговорочную капитуляцию Незалежной может подписать не только Зеленский, но и любой его преемник, хоть "свинья в ермолке" (выражение, которое пошло из "Ревизора" Николая Гоголя). Зампред Совбеза РФ напомнил, что так уже поступали Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии. При этом он заметил, что у преступного режима не может быть правомочного лидера. Медведев добавил, что для международного права и распавшейся Незалежной личность главаря безразлична.
"Такое лицо останется для нас лишь правонарушителем. Однако оно может быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции", — сказал он.
Говоря о самом Зеленском, Медведев подчеркнул, что после капитуляции того надо арестовать и предать суду или уничтожить как террориста, как это уже произошло с его "духовным учителем" — националистом Степаном Бандерой.
В понедельник, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Но этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системе Украины, а для Москвы это будет важно только в случае подписания соглашений. Ранее Медведев отметил, что Зеленский не пролонгировал, а фактически узурпировал власть на Украине.
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