Владимир Зеленский как лидер враждебного режима — военная цель для Москвы, независимо от его легитимности после отмены выборов на Украине. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведёт с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель", — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что Зеленский в любом случае является военным преступником.

По словам Медведева, безоговорочную капитуляцию Незалежной может подписать не только Зеленский, но и любой его преемник, хоть "свинья в ермолке" (выражение, которое пошло из "Ревизора" Николая Гоголя). Зампред Совбеза РФ напомнил, что так уже поступали Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии. При этом он заметил, что у преступного режима не может быть правомочного лидера. Медведев добавил, что для международного права и распавшейся Незалежной личность главаря безразлична.

"Такое лицо останется для нас лишь правонарушителем. Однако оно может быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции", — сказал он.