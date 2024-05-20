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Регион
20 мая, 11:24

Медведев предрёк полную гибель "несостоявшегося государства Украина"

Медведев предрёк полную гибель Украины после отмены Зеленским выборов

Дмитрий Медведев и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL © ТАСС / АР

Дмитрий Медведев и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL © ТАСС / АР

Все манипуляции с законами, которые проводит киевский режим, означают гибель "несостоявшегося государства Украина". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя отмену выборов на территории Незалежной.

"Все эти манипуляции с законами означают только одно — гибель несостоявшегося государства Украина. Её превращение в классический failed state, если использовать американскую лексику", — приводит ТАСС слова политика.

Вместе с тем Медведев указал на очевидные "факты полной некомпетентности" Владимира Зеленского. Он обвинил главу киевского режима и его "свиту" в хищении огромных сумм, которые переданы для спасения "умирающей Украины".

Между тем спонсоры Киева из западных стран начинают осознавать всю ничтожность Зеленского, пояснил Медведев. В случае проведения на территории Незалежной президентских выборов у оппонентов главаря киевского режима, по словам политика, оказалось бы слишком много "козырей" в рукаве. В том числе — "его инфернальный ночной страх потерять доверие кровавых спонсоров войны, которые медленно, но верно начинают понимать полную несостоятельность этого политического уродца".

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Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системе Украины, а для России это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский не пролонгировал, а фактически узурпировал власть на Украине.

Дарья Нарыкова
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