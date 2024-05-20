Медведев предрёк полную гибель "несостоявшегося государства Украина"
Медведев предрёк полную гибель Украины после отмены Зеленским выборов
Дмитрий Медведев и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL © ТАСС / АР
Все манипуляции с законами, которые проводит киевский режим, означают гибель "несостоявшегося государства Украина". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя отмену выборов на территории Незалежной.
"Все эти манипуляции с законами означают только одно — гибель несостоявшегося государства Украина. Её превращение в классический failed state, если использовать американскую лексику", — приводит ТАСС слова политика.
Вместе с тем Медведев указал на очевидные "факты полной некомпетентности" Владимира Зеленского. Он обвинил главу киевского режима и его "свиту" в хищении огромных сумм, которые переданы для спасения "умирающей Украины".
Между тем спонсоры Киева из западных стран начинают осознавать всю ничтожность Зеленского, пояснил Медведев. В случае проведения на территории Незалежной президентских выборов у оппонентов главаря киевского режима, по словам политика, оказалось бы слишком много "козырей" в рукаве. В том числе — "его инфернальный ночной страх потерять доверие кровавых спонсоров войны, которые медленно, но верно начинают понимать полную несостоятельность этого политического уродца".
Напомним, сегодня, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системе Украины, а для России это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский не пролонгировал, а фактически узурпировал власть на Украине.