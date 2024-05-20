Медведев предрёк полную гибель "несостоявшегося государства Украина"

Все манипуляции с законами, которые проводит киевский режим, означают гибель "несостоявшегося государства Украина". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя отмену выборов на территории Незалежной.

"Все эти манипуляции с законами означают только одно — гибель несостоявшегося государства Украина. Её превращение в классический failed state, если использовать американскую лексику", — приводит ТАСС слова политика.

Вместе с тем Медведев указал на очевидные "факты полной некомпетентности" Владимира Зеленского. Он обвинил главу киевского режима и его "свиту" в хищении огромных сумм, которые переданы для спасения "умирающей Украины".