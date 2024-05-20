Владимир Зеленский превратил Украину в обезумевшего монстра, который "пожирает граждан". Такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, жители Незалежной ненавидят преступный режим Зеленского и считают его незаконным. Как подчеркнул Медведчук, к этому причастны не "московские нарративы", а сами представители киевской власти, "ошалевшие от безнаказанности" и потерявшие самоконтроль.

"Сегодня на Украине никто не может чувствовать себя в безопасности от этого преступного режима, который не признаёт ни законов, ни морали, ни элементарной логики. Зеленский превратил государство в обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан", — сказано в статье на сайте "Другой Украины".

Медведчук добавил, что украинские власти вылавливают мужчин и отправляют их погибать в зоне боевых действий. При этом тех, кто выступает против, обвиняют в предательстве Родины и сажают в тюрьму.