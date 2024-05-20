"Обезумевший монстр": Медведчук раскрыл, во что шарахающийся от украинцев Зеленский превратил страну
Медведчук: Зеленский превратил Украину в обезумевшего монстра
Владимир Зеленский превратил Украину в обезумевшего монстра, который "пожирает граждан". Такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, жители Незалежной ненавидят преступный режим Зеленского и считают его незаконным. Как подчеркнул Медведчук, к этому причастны не "московские нарративы", а сами представители киевской власти, "ошалевшие от безнаказанности" и потерявшие самоконтроль.
"Сегодня на Украине никто не может чувствовать себя в безопасности от этого преступного режима, который не признаёт ни законов, ни морали, ни элементарной логики. Зеленский превратил государство в обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан", — сказано в статье на сайте "Другой Украины".
Медведчук добавил, что украинские власти вылавливают мужчин и отправляют их погибать в зоне боевых действий. При этом тех, кто выступает против, обвиняют в предательстве Родины и сажают в тюрьму.
Председатель совета движения "Другая Украина" добавил, что руководство Украины, включая Зеленского, "до одури боится народа". По его словам, киевским властям везде мерещатся предательство и происки противника, в результате уголовные дела могут завести и против гражданских, которые ничего предосудительного не сделали. Медведчук подчеркнул, что режим Зеленского очень боится мира, так как ему придётся отвечать за беспредел и коррупцию в Незалежной.
Как сообщал Life.ru, в понедельник, 20 мая, истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен вступить в должность. Но этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системе Украины, а для Москвы это будет важно только в случае подписания соглашений. В Кремле подчеркнули, что истечение срока полномочий Зеленского не повлияет на ход спецоперации.
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