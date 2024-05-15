Режим Владимира Зеленского устроил в Незалежной "кровавое шоу", на котором неплохо заработал. Это было сделано для того, чтобы подольше оставаться у власти. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Эти циничные проходимцы устроили на весь мир кровавое шоу, на котором уже хорошо заработали. Не откажись Зеленский от Минских соглашений, войны вообще бы не было", — заметил он в статье, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".

По словам Медведчука, украинские земли продали западным корпорациям, а самих граждан отдали американскому военно-промышленному комплексу, пообещавшему "серьёзную мзду". Жадность и тщеславие Зеленского, добавил политик, принесли Украине много горя и сделали страну опасной для жизни.

В конечном счёте украинцам не за что умирать, платя своей кровью за обогащение кучки преступников, обманувших народ. Медведчук указал, что простые граждане сегодня отдают всё, чтобы не попасть на фронт или сбежать за границу. По словам политика, Зеленский превратил Незалежную в концлагерь, а в основе его преступного режима лежат коррупция и вседозволенность.

К слову, ни один коррупционер не пошёл и не собирается лично вступить в ряды ВСУ, так как война для них — всего лишь предлог, чтобы согнать население на бойню. Медведчук призвал украинцев не вестись на высокие слова о защите Родины.

"Они ставят себя выше своего народа, становятся его палачами и мучителями и не желают прекращать войну, поскольку она даёт им неограниченную власть над людьми... Чем больше [Зеленский] будет у власти, тем больше украинцев погибнет. Они не должны гибнуть за этого преступника, так как достойны лучшей судьбы, которую Зеленский не собирается украинцам предлагать", — добавил политик.