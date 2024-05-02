Одесса, Киев, Харьков и многие другие города современной Незалежной являются русскими вне зависимости от их фактической территориальной принадлежности. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

В интервью ТАСС, посвящённом десятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, гонимый киевским режимом политик назвал культуру, менталитет и колорит города неотъемлемой частью русской истории. По его словам, те, кто спорит с этим, отрицают очевидное.

"И потом, почему только Одесса? А Киев, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Чернигов и многие другие? Проще перечислить те города, которые не являются русскими. Это подтверждается многовековой историей", — отметил Медведчук.

По его словам, киевский режим не имеет национальности, а тот же Владимир Зеленский своими действиями подтверждает, что это не его страна и не его народ. И никакого влияния на Одессу нынешние власти не имеют.