Медведчук назвал Одессу, Киев и Харьков русскими городами
Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева
Одесса, Киев, Харьков и многие другие города современной Незалежной являются русскими вне зависимости от их фактической территориальной принадлежности. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В интервью ТАСС, посвящённом десятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, гонимый киевским режимом политик назвал культуру, менталитет и колорит города неотъемлемой частью русской истории. По его словам, те, кто спорит с этим, отрицают очевидное.
"И потом, почему только Одесса? А Киев, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Чернигов и многие другие? Проще перечислить те города, которые не являются русскими. Это подтверждается многовековой историей", — отметил Медведчук.
По его словам, киевский режим не имеет национальности, а тот же Владимир Зеленский своими действиями подтверждает, что это не его страна и не его народ. И никакого влияния на Одессу нынешние власти не имеют.
Напомним, ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, украинские радикалы убили десятки жителей Одессы, не побоявшихся публично выступить против Майдана. Они подожгли Дом профсоюзов, где находились несогласные, и добивали тех, кто пытался бежать из пылающего здания. По официальным данным, погибло 48 человек, более 250 пострадали. Среди них есть дети. По мнению Виктора Медведчука, организатором варварской расправы являлся исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Политик призвал к открытому суду над виновными. Почему украинское "правосудие" так и не наказало их и другие детали трагедии — в материале Life.ru.