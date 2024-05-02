Медведчук: Суд над виновными в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года должен быть открытым

Суд над теми, кто организовывал, руководил и участвовал в сожжении заживо людей в Одессе 2 мая 2014 года, должен быть открытым. Такое мнение высказал председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

В интервью ТАСС, которое посвящено 10-й годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов, он выразил уверенность в том, что суд над преступниками обязательно состоится.

"Этот суд будет открытым и [будет] проходить в Одессе. Мы помним, как нацистских преступников казнили в городах, освобождённых от Третьего рейха. Суд будет показательным, за которым будет следить весь мир", — сказал Медведчук.