Медведчук: Суд над виновными в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года должен быть открытым
Медведчук: Суд над виновными в трагедии в Одессе должен быть открытым
Суд над теми, кто организовывал, руководил и участвовал в сожжении заживо людей в Одессе 2 мая 2014 года, должен быть открытым. Такое мнение высказал председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В интервью ТАСС, которое посвящено 10-й годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов, он выразил уверенность в том, что суд над преступниками обязательно состоится.
"Этот суд будет открытым и [будет] проходить в Одессе. Мы помним, как нацистских преступников казнили в городах, освобождённых от Третьего рейха. Суд будет показательным, за которым будет следить весь мир", — сказал Медведчук.
Ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, десятки одесситов были сожжены украинскими нацистами в Доме профсоюзов за пророссийскую позицию. Виновные в зверской расправе над людьми до сих пор не наказаны. По официальным данным, погибло 48 человек, более 240 пострадали. Как считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, организатором данной трагедии является Александр Турчинов, который на тот момент исполнял обязанности президента Украины. Почему никто не привлечён к ответственности за произошедшее и кто может стоять за трагедией — в материале Life.ru.
ТАСС / ИТАР-ТАСС / Андрей Боровский