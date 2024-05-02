Срока давности не будет: Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева

После окончания специальной военной операции на Украине должен состояться большой трибунал, где будут рассмотрены все преступления киевского режима. Как считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, одной из его центральных тем должны стать предъявления обвинений по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

"Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов", — написала политик в телеграм-канале.

Спикер верхней палаты парламента убеждена, что срока давности не будет: виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности. Матвиенко также убеждена, что "позорное бездействие" международных и европейских институтов относительно данных событий также получит правовую оценку.

По словам Матвиенко, спустя десять лет после произошедшего в Одессе всем должно стать ясно, что "для уничтожения укрепившейся в Киеве фашистско-бандеровской идеологии требуются усилия извне", так как она несёт серьёзную угрозу.

"На помощь Запада здесь рассчитывать бесполезно. Они сразу цинично дали понять, что не заметят Одесскую Хатынь", — подчеркнула спикер СФ.