Справедливое возмездие рано или поздно настигнет ответственных за нападение на Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя десятую годовщину трагедии. Она напомнила, что жертвами тех событий стали несогласные с Майданом, которые, веря, что до сих пор живут в правовом государстве, решили мирно заявить о своей позиции.

"Свободолюбивая русскоязычная Одесса была костью в горле режима, который во что бы то ни стало хотел поставить на колени жителей ненавистного ему города и утопить в крови любое сопротивление", — добавила дипломат.

Националисты завезли в город боевиков с Западной Украины, активистов госпереворота и футбольных фанатов. В день трагедии они напали на мирное шествие, участники которого попытались скрыться в Доме профсоюзов. Однако радикалы подожгли здание, а тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон, добивали на земле. Те события, как подчеркнула Захарова, показали человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима.

Следствие, начатое после тех жутких событий, превратилось в фарс: обвинительный акт то и дело возвращали в прокуратуру, судьи четырежды брали самоотвод, тормозя процесс, предпринимались попытки возложить ответственность на пострадавших активистов антимайдана, а радикалы срывали заседания и нападали на их участников. В 2019 году, после прихода к власти Владимира Зеленского, появились надежды на справедливое расследование, однако они быстро улетучились.

"Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности. Уверены, что недалёк тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей", — заключила дипломат.