Медведчук заявил, что Зеленский станет последним президентом Украины
Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева
Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, поскольку он и его пятеро предшественников сделали всё, чтобы у граждан страны появилось желание попасть в состав РФ, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По мнению бывшего лидера запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", тот смог победить на прошлых выборах, так как народ уже не доверял профессиональным политикам и видел в нём "парня из народа".
Однако Зеленский не выполнил ни одного обещания, в том числе о мире в Донбассе, из-за чего конфликт вышел за пределы региона. В то же время, пишет Медведчук в своей статье для kp.ru, украинцы, выбрав президентом "клоуна", могли перестать серьёзно относиться к государственности своей родины и уже тогда подсознательно проголосовать за её уничтожение.
Напомним, также в своей статье Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский разрушил Украину. По его словам, каждый новый президент Незалежной обещал народу дружить с Россией, однако делал всё наоборот. В итоге "седьмого фокусника" страна попросту не выдержит.