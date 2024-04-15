Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, поскольку он и его пятеро предшественников сделали всё, чтобы у граждан страны появилось желание попасть в состав РФ, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По мнению бывшего лидера запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", тот смог победить на прошлых выборах, так как народ уже не доверял профессиональным политикам и видел в нём "парня из народа".

Однако Зеленский не выполнил ни одного обещания, в том числе о мире в Донбассе, из-за чего конфликт вышел за пределы региона. В то же время, пишет Медведчук в своей статье для kp.ru, украинцы, выбрав президентом "клоуна", могли перестать серьёзно относиться к государственности своей родины и уже тогда подсознательно проголосовать за её уничтожение.