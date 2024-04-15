Бывший лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, возглавляющий движение "Другая Украина", объяснил, как Владимир Зеленский разрушил свою страну до основания. Как написал политический деятель в своей статье для kp.ru, после Зеленского Незалежная не выдержит ещё одного такого "фокусника".

Медведчук рассказал, что украинский народ всегда хотел дружбы и единства с Россией, однако ему не везло с главами своего государства. По его словам, каждый украинский президент обещал украинцам хороших взаимоотношений с Москвой, но с каждым таким лидером творились метаморфозы, разрушающие страну.

"После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", — заявил политик.

Он заявил, что вся современная история Украины представляет собой деградацию политической власти, а президенты пытались "продаться" сразу же после того, как их избирали на этот пост. Медведчук уточнил, что это не говорит об ущербности украинского народа, а показывает лишь то, что там сформировалась ущербная элита.

Возвращаясь к Зеленскому, бывший лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщил, что тот вместо борьбы с коррупцией, решения социальных и экономических проблем вставал в красивые позы и говорил громкие слова, не понимая их значения, для привлечения мирового внимания. В результате существующий в Незалежной конфликт вылился за пределы Донбасса, после чего страна, на радость Зеленскому, погрузилась в горе.

"И пока украинцы страдали, умирали, в отчаянии покидали страну, Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображая из себя великого полководца и ненавистника России", — сообщил политический деятель.

Помимо того, экс-депутат Верховной рады подчеркнул, что Зеленский завершил "грандиозным кровавым шоу" запущенный первыми пятью президентами Украины процесс, который подрывал государственность Незалежной. Теперь, по словам Медведчука, возрождать это "Дикое поле" придётся вместе с Россией и новыми регионами, количество которых будет расти, пока Зеленский играет свой последний спектакль.